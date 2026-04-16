Operativo sulla tratta Milano-Catania Bicocca il primo treno smart di Fs Logiatic
È partito il primo treno di FS Logistix per la sperimentazione in esercizio delle funzionalità avanzate dello "smart train". Una fase chiave del progetto che mette alla prova, in condizioni operative reali, il sistema di comunicazione wireless tra i sensori installati a bordo dei carri e il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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