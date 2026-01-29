FS Security bodycam per tutti entro l’estate | il Mit accelera sulla sicurezza in treno

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che entro l’estate del 2026 tutti gli operatori di FS Security saranno dotati di bodycam. La decisione arriva dopo i test fatti negli scorsi mesi, e ora si prepara a estendere questa misura su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è aumentare la sicurezza sui treni e nelle stazioni, migliorando anche le verifiche e le eventuali denunce.

Entro l’estate 2026 tutti gli operatori di FS Security saranno dotati di bodycam. È quanto emerge da una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che conferma l’estensione su scala nazionale di uno strumento già testato nei mesi scorsi. L’intervento si inserisce in una fase di particolare attenzione al tema della sicurezza nel trasporto ferroviario, soprattutto su treni e nelle principali stazioni, dove si concentra la presenza del personale di vigilanza. Registrazioni solo in caso di rischio. Secondo quanto chiarito dal MIT, l’utilizzo delle bodycam non prevede riprese continue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - FS Security, bodycam per tutti entro l’estate: il Mit accelera sulla sicurezza in treno Approfondimenti su FSSecurity Bodycam Sicurezza sui treni: "FS Security subito anche in Lombardia con bodycam e personale dedicato" La sicurezza sui treni in Lombardia viene rafforzata con l’introduzione di FS Security, che impiega bodycam e personale dedicato. Bodycam per tutti gli operatori di Fs Security: da quando e come funziona Entro l’estate, gli operatori di Fs Security avranno tutti una bodycam, le telecamere indossabili che registrano le loro azioni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su FSSecurity Bodycam Argomenti discussi: Mit, entro l'estate tutti gli operatori di FS Security con le bodycam; Faentina, riaperta la linea ferroviaria tra Toscana e Romagna; Tramvia, il punto sulla rete: progetti approvati e sviluppo metropolitano. FS Security, bodycam per tutti entro l’estate: il Mit accelera sulla sicurezza in trenoRegistrazioni attivabili solo in caso di rischio e nel rispetto della privacy. Salvini: Passo fondamentale per tutelare personale e passeggeri ... ilgiornale.it Tutto il personale di Fs Security con la bodycam entro l’estate anche a supporto dei capitrenoL’introduzione del mezzo di controllo sarà completata nei prossimi mesi. Finora le telecamere indossabili sono state sperimentate in 5 regioni del Paese. repubblica.it Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che entro l'estate tutti gli operatori di FS Security avranno in dotazione le bodycam; la registrazione sarà avviata solo nei casi di potenziale pericolo, nel rispetto della privacy. Matteo #Salvini ha dichiarato: x.com Don’t believe the narrative — believe what you can see. Go on record. Truth matters. #security #securitycamera #securityguard #ice #lawenforcement - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.