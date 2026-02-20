Epilessia open day all’Istituto Besta di Milano il 24 febbraio

Il 24 febbraio, l’Istituto Besta di Milano organizza un open day dedicato all’epilessia. La giornata mira a far conoscere le nuove terapie e a rispondere alle domande di chi convive con questa condizione. Oltre 600 mila italiani sono affetti da epilessia, molte delle quali non rispondono ai trattamenti tradizionali. L’evento invita i visitatori a scoprire le ultime innovazioni nel campo e a confrontarsi con esperti e pazienti.

Milano – Oltre 50 milioni nel mondo le persone che soffrono di epilessia, circa 600 mila in Italia, di cui il 30% con una forma resistente ai farmaci. Nonostante la sua diffusione, l'epilessia, riconosciuta come malattia sociale dall'OMS, è ancora oggetto di pregiudizi nella società e in particolare nei contesti lavorativi, scolastici e sportivi. Da qui l'importanza di iniziative come quella organizzata martedì 24 febbraio dall'Istituto neurologico Irccs Carlo Besta in occasione della Giornata Mondiale per l'epilessia, celebrata il 9 febbraio, per promuovere una corretta informazione sulle diverse forme della malattia neurologica, parlare delle nuove prospettive di cura e contrastare pregiudizi e discriminazioni che tuttora colpiscono chi ne soffre.