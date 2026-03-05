Omicidio patron TelePordenone fermato vecchio collaboratore dell’emittente Si cerca in un canale l’arma del delitto
La polizia di Pordenone ha fermato un uomo, un vecchio collaboratore dell’emittente TelePordenone, in relazione all’omicidio dell’87enne Mario Ruoso, il patron dell’emittente trovato morto ieri nel suo attico di Porcia, con ferite da sprangate. Gli agenti stanno anche cercando un canale attraverso cui potrebbe essere stata smarrita l’arma del delitto. Le indagini sono ancora in corso.
(Adnkronos) – La polizia di Pordenone sta interrogando un uomo per l’omicidio di Mario Ruoso, l’87enne imprenditore patron di TelePordenone, trovato morto ieri pomeriggio nel suo attico di Porcia, ucciso a sprangate. Il sospettato è un 68enne di Azzano Decimo (Pordenone), collaboratore di lungo corso della storica emittente televisiva, oggi chiusa. L’uomo già ieri sera. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Omicidio Mario Ruoso, un sospettato portato in Questura: è uno storico collaboratore del patron di TelePordenonePordenone, 5 marzo 2026 - C'è un sospettato per l'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di TelePordenone.
Ruoso, trovata l'arma con cui è stato ucciso. «Fortemente indiziato» un collaboratore del patron di TelePordenone: «È uno di famiglia». Chi èPORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: trovata l'arma del delitto con cui è stato ucciso 87enne e...
Una selezione di notizie su Omicidio patron.
Temi più discussi: Ucciso a sprangate il patron di TelePordenone; Mario Ruoso, il patron di TelePordenone trovato morto in casa: È stato ucciso a sprangate; Chi era Mario Ruoso, il patron di Telepordenone ucciso a sprangate; Il fondatore di TelePordenone ucciso a sprangate in casa, c'è un sospettato.
Omicidio patron TelePordenone, fermato vecchio collaboratore dell'emittente. Si cerca in un canale l'arma del delittoLa polizia di Pordenone sta interrogando un uomo per l’omicidio di Mario Ruoso, l’87enne imprenditore patron di TelePordenone, trovato morto ieri pomeriggio nel suo attico di Porcia, ucciso a ... adnkronos.com
Omicidio di Mario Ruoso, l'imprenditore ucciso a sprangate, si cerca l'arma del delitto. Fermato un sospettatoPORDENONE. Una persona in Questura e fortemente sospettato di essere l'autore del terribile delitto di Mario Ruoso, l'imprenditore e patron di TelePordenone trovato morto nella propria abitazione. Un ... ildolomiti.it
SVOLTA NEL CASO DELL’OMICIDIO DEL PATRON DI TELEPORDENONE MARIO RUOSO: IL SOSPETTATO DI AVER x.com
ULTIM'ORA | Omicidio di Mario Ruoso: «c'è un sospettato, è in Questura» -> https://www.nordest24.it/omicidio-patron-telepordenone-sospettato-questura - facebook.com facebook