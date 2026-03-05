Omicidio patron TelePordenone fermato vecchio collaboratore dell’emittente Si cerca in un canale l’arma del delitto

La polizia di Pordenone ha fermato un uomo, un vecchio collaboratore dell’emittente TelePordenone, in relazione all’omicidio dell’87enne Mario Ruoso, il patron dell’emittente trovato morto ieri nel suo attico di Porcia, con ferite da sprangate. Gli agenti stanno anche cercando un canale attraverso cui potrebbe essere stata smarrita l’arma del delitto. Le indagini sono ancora in corso.