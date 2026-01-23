Omicidio Colalongo Bernardo Cava resta in carcere | misura cautelare confermata dal GIP

Il giudice per le indagini preliminari di Avellino ha confermato la misura cautelare in carcere per Bernardo Cava, coinvolto nell’indagine sull’omicidio Colalongo. Nonostante abbia accolto la richiesta della difesa di non convalidare il fermo, Cava rimane detenuto nel carcere di Secondigliano. La decisione si basa sull’analisi degli elementi emersi durante le indagini preliminari, mantenendo così un’attenzione sulla vicenda giudiziaria in corso.

Quindici, 23 gennaio 2026 - Bernardo Cava resta detenuto nel carcere di Secondigliano. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, che non ha convalidato il fermo eseguito il 22 gennaio scorso, accogliendo la tesi della difesa, ma ha comunque disposto la custodia cautelare in carcere. La decisione arriva nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Colalongo. Cava è difeso dall’avvocato Claudio Frongillo. Il giudice ha escluso il pericolo di fuga, ritenendo però sussistente il rischio di reiterazione del reato. Su questo presupposto è stata applicata la misura cautelare più afflittiva.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Omicidio Colalongo, Bernardo Cava sceglie il silenzio davanti al GipBernardo Cava, 51 anni e membro del clan omonimo di Quindici, ha deciso di non rispondere alle domande del Gip di Avellino, Antonio Sicuranza, durante l’interrogatorio di convalida del fermo.

Bernardo Cava e il fermo per l’omicidio ColalongoIl 17 dicembre a Scisciano, Ottavio Colalongo è stato vittima di un omicidio avvenuto mentre si trovava a bordo del suo scooter Honda SH.

