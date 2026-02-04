Pusher arrestato per tentato omicidio | mantenuta la custodia cautelare per rischio di recidiva

Un giovane tunisino di 20 anni è finito in ospedale dopo un’aggressione avvenuta a Bologna lo scorso 10 gennaio. L’uomo è stato colpito più volte con un coltello da un 28enne sempre tunisino. Ora il pusher arrestato per tentato omicidio resta in carcere, perché i giudici hanno deciso di mantenere la custodia cautelare, vista la possibilità di una futura recidiva. Il giovane si trova in terapia intensiva con prognosi riservata.

Un ventenne tunisino, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ha sfiorato la morte lo scorso 10 gennaio in via De Rolandis, a Bologna, dopo essere stato colpito ripetutamente con un coltello da un uomo di 28 anni, anch'egli originario della Tunisia. L'aggressione, avvenuta intorno alle 16.30, ha scosso il quartiere di San Vitale, zona nota per la presenza di comunità straniere e per la tensione crescente negli ultimi mesi legata al controllo delle piazze di spaccio. Le macchie di sangue, ancora visibili in alcuni punti del marciapiede, sono state ritrovate in prossimità di un'edicola abbandonata, dove i carabinieri hanno trovato il coltello usato nell'attacco.

