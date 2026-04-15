Nuovi dettagli emergono sull’omicidio del personal trainer avvenuto lunedì sera in via Caracciolo a Foggia. Un audio registrato poco prima dell’evento rivela una frase inquietante rivolta alla vittima, che si trovava in strada con il suo cane. Le autorità stanno analizzando le registrazioni e le testimonianze raccolte sul luogo dei fatti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Emergono nuovi e inquietanti particolari sull’uccisione del personal trainer Annibale Carta la sera di lunedì 13 aprile, in via Caracciolo a Foggia, mentre si trovava in strada con il suo cane. L’audio registrato da una telecamera di zona, infatti, potrebbe essere determinante sia per il movente ma anche per il prosieguo delle indagini a caccia del killer. Cosa si sente nella registrazione. La registrazione audio dove si sentono chiaramente le parole di due uomini che stanno avendo un acceso diverbio, è stata mandata in onda nel corso della trasmissione tv “Ore 14”, su Rai Due, e riguarderebbe proprio Carta con il suo assassino. Nel dettaglio, si tratta di uno scambio di frasi con il personal trainer che afferma “No, non ti vengo a disturbare mai più, te lo giuro”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Che fai, mi ammazzi?”. L’audio choc dell'omicidio del personal trainer

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