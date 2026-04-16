Omicidio di Massa | convalidato il fermo del minorenne

Nella giornata di oggi, il giudice ha convalidato il fermo di un minorenne coinvolto nel caso di omicidio di massa avvenuto a Massa. L’indagato è stato ritenuto responsabile della morte di un uomo di 47 anni, avvenuta a seguito di un’aggressione in strada davanti al figlio della vittima. La procura aveva richiesto il provvedimento, che è stato confermato dopo l’udienza.

È stato convalidato il fermo del minorenne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa dopo un’aggressione avvenuta in strada davanti al figlio. La decisione è arrivata oggi dal giudice del tribunale per i minorenni di Genova, che ha disposto nei suoi confronti la misura.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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