Alex Manna resta in carcere | convalidato il fermo per l’omicidio di Zoe Trinchero

Alex Manna resta in carcere. Il giudice ha convalidato il fermo del giovane, che ora si trova nel carcere di Alessandria. È accusato di aver ucciso Zoe Trinchero, 17 anni, e continua a essere considerato il principale sospettato. La sua posizione è confermata, e il processo potrebbe seguire nei prossimi giorni.

Il fermo di Alex Manna è stato convalidato. Il ventenne resta dunque nel carcere di Alessandria, dov'è rinchiuso dalla sera del 7 febbraio, reo confesso della morte di Zoe Trinchero, 17 anni. «Sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, fosse solo perché reo confesso - sottolinea l’avvocata Patrizia Gambino - e l’accusa resta quella di omicidio aggravato dai futili motivi». Omicidio Zoe Trinchero: l’accusa e i gravi indizi di colpevolezza La legale rende noto inoltre che c'è un secondo collega ad affiancarla nella difesa di Manna, Rocco Giuseppe Iorianni, del foro di Palmi. «Il collega - riferisce Gambino - ieri ha assistito all’autopsia di Zoe e andrà in carcere da Manna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Zoe Trinchero, Alex Manna accusato di omicidio aggravato dai futili motivi

La procura di Asti ha formalizzato l’accusa contro Alex Manna, ritenuto responsabile della morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa nella notte tra venerdì e sabato.

Zoe Trinchero, 17 anni: Alex Manna confessa l’omicidio dopo aver accusato un innocente

Alex Manna, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta nel canale Nizza tra il 6 e il 7 febbraio.

