Alex Manna resta in carcere | convalidato il fermo per l’omicidio di Zoe Trinchero

Alex Manna resta in carcere. Il giudice ha convalidato il fermo del giovane, che ora si trova nel carcere di Alessandria. È accusato di aver ucciso Zoe Trinchero, 17 anni, e continua a essere considerato il principale sospettato. La sua posizione è confermata, e il processo potrebbe seguire nei prossimi giorni.

Il fermo di Alex Manna è stato convalidato. Il ventenne resta dunque nel carcere di Alessandria, dov'è rinchiuso dalla sera del 7 febbraio, reo confesso della morte di Zoe Trinchero, 17 anni. «Sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, fosse solo perché reo confesso - sottolinea l’avvocata Patrizia Gambino - e l’accusa resta quella di omicidio aggravato dai futili motivi». Omicidio Zoe Trinchero: l’accusa e i gravi indizi di colpevolezza La legale rende noto inoltre che c'è un secondo collega ad affiancarla nella difesa di Manna, Rocco Giuseppe Iorianni, del foro di Palmi. «Il collega - riferisce Gambino - ieri ha assistito all’autopsia di Zoe e andrà in carcere da Manna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La procura di Asti ha formalizzato l’accusa contro Alex Manna, ritenuto responsabile della morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa nella notte tra venerdì e sabato.

Alex Manna, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta nel canale Nizza tra il 6 e il 7 febbraio.

Alex Manna, i genitori del killer di Zoe spariti da Montegrosso dopo le minacce. E il 20enne resta in carcereLa famiglia di Alex Manna, il ventenne reo confesso dell'omicidio di Zoe Trinchero, 17 anni, è sparita da Montegrosso d'Asti. I genitori, molto conosciuti in zona, risiedevano ... ilmattino.it

Alex Manna resta in carcere: convalidato il fermo per l’omicidio di Zoe TrincheroConvalidato il fermo di Alex Manna: il 20enne resta nel carcere di Alessandria. L’accusa è omicidio aggravato dai futili motivi per la morte di Zoe Trinchero. gazzettadelsud.it

#Torino Convalidato il fermo di Alex Manna. Il 20enne resta nel carcere di Alessandria, dov'è rinchiuso dalla sera del #7febbraio, reo confesso della morte di #Zoe Trinchero, 17 anni. "Sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, fosse solo perché reo c - facebook.com facebook

La morte di #ZoeTrinchero, uccisa nella notte di venerdì a Nizza Monferrato (Asti). La 17enne era ancora viva dopo i pugni sferrati da Alex Manna ed essere stata gettata nel canale. Questa la conclusione dell'autopsia. Il reo confesso è in carcere per omicidi x.com