Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa | fermato un pugile di 17 anni per la morte del 47enne

Un ragazzo di 17 anni, che pratica pugilato, è stato arrestato in relazione all’omicidio di un uomo di 47 anni avvenuto a Massa. La vittima è deceduta dopo essere stata aggredita in piazza Palma, davanti agli occhi del proprio figlio. La polizia ha fermato il giovane nelle ultime ore, mentre le indagini proseguono per chiarire le modalità dell’accaduto.

È un pugile il 17enne fra i fermati per la morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, l’uomo morto davanti agli occhi del figlio a Massa dopo l’aggressione avvenuta in piazza Palma. Il minore, attualmente detenuto in una struttura a Genova a disposizione della procura minorile competente sul caso, sarebbe tesserato con una società sportiva toscana e sarebbe una promessa della boxe. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: per questo sarà determinante l’autopsia sul corpo del 47enne, fissata per oggi pomeriggio all’ospedale San Martino di Genova. A svolgere l’esame autoptico sarà il professor Francesco Ventura, direttore dell’Istituto di medicina legale di Genova.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa: fermato un pugile di 17 anni per la morte del 47enne Due fermi per l’omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito a Massa per un rimproveroMASSA – Svolta nelle indagini sul tragico pestaggio di piazza Felice Palma a Massa. Tre fermi per l’omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito a Massa per un rimproveroMASSA – Svolta nelle indagini sul tragico pestaggio di piazza Felice Palma a Massa.