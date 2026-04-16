Omicidio di Fabio Ascione in carcere anche il 17enne | guidava lo scooter nella sparatoria a Ponticelli

È stato disposto il carcere per un diciassettenne coinvolto nell'omicidio di Fabio Ascione avvenuto a Ponticelli. Secondo le ricostruzioni, il giovane avrebbe guidato lo scooter durante una sparatoria avvenuta prima dell'uccisione. La misura restrittiva è stata adottata nelle ultime ore, in seguito alla sua identificazione come parte del coinvolgimento nell'episodio violento. La vicenda è al centro delle indagini in corso nella zona.

Disposta la custodia cautelare in carcere per il 17enne coinvolto nella morte dell'innocente Fabio Ascione a Ponticelli; il ragazzo avrebbe guidato lo scooter nel conflitto a fuoco precedente.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ponticelli, omicidio Fabio Ascione: fermati 2 giovani, uno è minorenneUn 23enne si è consegnato ai carabinieri, mentre il secondo indagato, minorenne, è stato rintracciato dai militari. Leggi anche: Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della lite Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Blog | Ucciso Fabio Ascione, ennesima vittima innocente: Napoli ha smesso di vivere e di sperare; Napoli, 20enne ucciso a Ponticelli: fermati due giovani, uno è minorenne; Ventenne ucciso a Napoli, Fabio Ascione non era l’obiettivo ma c’è omertà: vietati i funerali; Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della lite. Omicidio di Fabio Ascione, in carcere anche il 17enne: guidava lo scooter nella sparatoria a PonticelliDisposta la custodia cautelare in carcere per il 17enne coinvolto nella morte dell'innocente Fabio Ascione a Ponticelli; il ragazzo avrebbe guidato lo ... fanpage.it Omicidio Fabio Ascione a Napoli, ucciso per errore: le sue ultime parole prima di morire, mi ha colpitoSvolta nelle indagini per la morte di Fabio Ascione: due fermi. Si tratta di un minorenne e del nipote di un camorrista. Autorizzati i funerali ... virgilio.it +++ IL 17ENNE FERMATO: "FABIO ERA COME UN FRATELLO" +++ Le parole rese davanti al gip dal minorenne coinvolto nella morte di Fabio Ascione, e gli ultimi sviluppi dell'indagine sull'omicidio - facebook.com facebook L’omicidio di Fabio Ascione a Napoli, fermati due giovani di cui uno minorenne. A sparare sarebbe stato un ragazzo di 23 anni, nipote di un boss del clan De Micco. @TgrRaiCampania rainews.it/tgr/news rainews.it/tgr/campania/a…. x.com