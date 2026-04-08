Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli trovato solo un bossolo | l' ipotesi della lite

A Napoli, nella zona di Ponticelli, è stato trovato il corpo di Fabio Ascione, vittima di un attentato armato. Sul luogo del delitto sono stati rinvenuti solo un bossolo e alcuni bossoli, ma nessun altro elemento. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto, ipotizzando che la lite possa aver preceduto l’omicidio. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato ancora reso noto sulla dinamica o sui possibili responsabili.

Non un colpo, ma più colpi. Non uno scooter, ma un’auto. Iniziano ad essere più chiari i contorni della tragedia di Ponticelli, a Napoli, dove il 20enne Fabio Ascione è stato freddato mentre rientrava a casa dopo aver fatto una pausa post-lavoro in un bar. Sulla scena dell’omicidio è stato trovato un bossolo, presumibilmente lo stesso che ha ucciso la vittima. Chi era presente ha confermato di aver visto e sentito più esplosioni ma ora, appurato che l’assassino si trovasse a bordo di un’autovettura e non di una due ruote, si valuta l’ipotesi che gli altri bossoli siano caduti all’interno dell’abitacolo. Il bossolo trovato in via Carlo... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della lite Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Leggi anche: Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne Fabio Ascione Temi più discussi: Omicidio a Napoli: il 20enne Fabio Ascione ucciso in un agguato a Ponticelli; Fabio Ascione ucciso nell'agguato a Ponticelli a Napoli, il messaggio alla mamma prima dell'arrivo dei killer; Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieri; Napoli, agguato all'alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Proiettile al torace mentre era al bar con gli amici. Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della liteI killer hanno esploso più colpi contro Fabio Ascione, ma a Ponticelli è stato trovato un solo bossolo: le novità sulla tragedia di Napoli ... virgilio.it Ponticelli, omicidio Fabio Ascione: prende corpo la pista della lite tra giovani, esclusa per ora la matrice di camorraDopo l’agguato costato la vita al 20enne, i carabinieri concentrano le indagini su una possibile vendetta maturata in ambito giovanile, scavando tra amicizie e rapporti personali. ilgazzettinovesuviano.com Giallo sul movente e sugli autori dell’omicidio di Fabio Ascione, ucciso in via Miranda a #Ponticelli. Il ragazzo, 20 anni, rientrava da una notte di lavoro al Bingo di Cercola e si era fermato al bar per comprare sigarette e un cornetto quando è stato raggiunto da x.com Giallo sul movente e sugli autori dell’omicidio di Fabio Ascione, ucciso in via Miranda a #Ponticelli. Il ragazzo, 20 anni, rientrava da una notte di lavoro al Bingo di Cercola e si era fermato al bar per comprare sigarette e un cornetto quando è stato raggiunto da - facebook.com facebook