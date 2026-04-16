Oltre il summit delle polemiche | la mappa della destra milanese dai più noti agli outsider con diverse sorprese

Da settimane si parla del cosiddetto “Remigration Summit” che si è tenuto in piazza del Duomo, ma l’evento ufficiale ha un nome diverso. La mappa politica della destra milanese si presenta con figure note e anche con outsider, alcune delle quali hanno sorpreso durante il meeting. La discussione si concentra sulle diverse presenze e sulle posizioni espresse nel corso dell’iniziativa.

Da settimane ci si accapiglia discutendo del “Remigration Summit”, ma l’evento di piazza del Duomo ha tutt’altro nome. E non si può nemmeno dire che rappresenti la destra radicale milanese, perché vi aderisce soltanto una parte di questo articolato ecosistema. Tra polemiche esterne (come quella.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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