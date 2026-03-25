A Frosinone, via Madonna delle Rose è al centro di polemiche politiche dopo le accuse di residenti e partiti di opposizione riguardo alla sicurezza e alla presenza di mezzi pesanti. FutuRa e Forza Italia hanno criticato la gestione dell’area, definendola ormai insostenibile e caratterizzata da una presenza eccessiva di veicoli pesanti. La questione ha suscitato discussioni tra le forze politiche locali.

Duro comunicato di FutuRa e Forza Italia: “Interventi opposti alle richieste dei residenti, a rischio sicurezza e salute” Via Madonna delle Rose finisce al centro di una dura presa di posizione politica. FutuRa e Forza Italia Frosinone parlano di “emblema del cinismo amministrativo”, denunciando una situazione definita ormai insostenibile per i residenti. Nel mirino anche i recenti lavori di rifacimento del manto stradale. Quello che doveva essere un intervento di miglioramento, sostengono FutuRa e Forza Italia, avrebbe prodotto l’effetto opposto: l’allargamento della carreggiata avrebbe infatti ridotto ulteriormente lo spazio pedonale, rendendo la strada “ancora più pericolosa e praticamente non percorribile a piedi”. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Frosinone, via Madonna delle Rose al centro delle polemiche: “Strada più pericolosa e invasa dai mezzi pesanti”

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