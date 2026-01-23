Avellino verso il voto tra coalizioni in fermento ritorni noti e outsider

A pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, Avellino si prepara a un voto caratterizzato da coalizioni in fermento, ritorni di figure note e la presenza di candidati outsider. La situazione politica locale si presenta complessa e articolata, riflettendo un panorama in continuo mutamento che richiede attenzione e analisi approfondite. Il processo elettorale si svolge in un contesto di sfide e opportunità, delineando un futuro incerto per il capoluogo irpino.

La corsa per le prossime elezioni amministrative nel capoluogo irpino si annuncia più incerta e frammentata che mai. Dopo la caduta dell'amministrazione guidata da Laura Nargi e il commissariamento del Comune nel di Avellino, la comunità cittadina è chiamata al voto alla prossima finestra elettrale, tra maggi e giugno. I vari schiaramenti politici, civici compresi, si ritrovano alle prese con un ventaglio di candidature e ipotesi di coalizione estremamente ampio, con figure storiche della politica locale, outsider e ritorni attesi, in uno scenario che fatica a definire un chiaro quadro di consenso.

