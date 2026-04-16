Olivia Rodrigo e Cameron Winter | cena e sorrisi dopo la fine con Partridge

Il 14 aprile, a Los Angeles, Olivia Rodrigo è stata vista mentre cenava con Cameron Winter, frontman dei Geese. La cantante è apparsa sorridente durante l’uscita, mentre camminava al fianco del musicista. Questa scena si è verificata poco dopo la presunta conclusione della relazione con l’attore Louis Partridge. La presenza di entrambi i artisti è stata notata da alcuni testimoni nelle strade della città.

La cantante Olivia Rodrigo è stata avvistata a Los Angeles il 14 aprile in compagnia del frontman dei Geese, Cameron Winter, alimentando indiscrezioni sulla sua vita sentimentale dopo la presunta fine della storia con l'attore Louis Partridge. I due musicisti, che avevano collaborato recentemente alla raccolta Help(2) Benefit Compilation, sono stati sorpresi mentre si dirigevano verso l'auto dopo una cena, mostrando un atteggiamento molto sereno e sorrisi radiosi. L'uscita serale ha rivelato uno .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olivia Rodrigo e Cameron Winter: cena e sorrisi dopo la fine con Partridge Notizie correlate Olivia Rodrigo, arriva la risposta del governo USA dopo l’attacco della popstar all’ICE: “Deve ringraziarli per il loro servizio, non sminuire il loro operato”Il governo degli Stati Uniti ha risposto ad Olivia Rodrigo, a seguito delle sue dichiarazioni contro l’utilizzo di un brano in un video pubblicato... Olivia Rodrigo annuncia “drop dead”, il nuovo singoloOlivia Rodrigo annuncia il singolo “drop dead”, in uscita il 17 aprile, e il nuovo album “you seem pretty sad for a girl so in love”, disponibile dal... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Un top effetto pelliccia: la scelta di stile di Olivia Rodrigo ha incuriosito i suoi fan. Olivia Rodrigo Steps Out With Singer Cameron Winter in Los AngelesOlivia Rodrigo—who reportedly broke up with actor Louis Partridge—was spotted out in Los Angeles with singer Cameron Winter on April 14. eonline.com Olivia Rodrigo and Cameron Winter Spark Romance Rumors After Singer Is Spotted Grabbing Dinner With Geese FrontmanOlivia Rodrigo, Cameron Winter. Olivia Rodrigo was spotted grabbing dinner in Los Angeles with Geese frontman Cameron Winter on April 14, sparking relationship rumors. For the outing, the 23-year-old ... ca.news.yahoo.com