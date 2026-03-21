Il governo degli Stati Uniti ha risposto a Olivia Rodrigo dopo le sue dichiarazioni contro l’ICE, l’agenzia di immigrazione e dogana. La popstar aveva criticato l’operato dell’ente, ma il governo ha dichiarato che deve ringraziarli per il loro servizio e che non bisogna sminuirne il lavoro. La discussione ha attirato l’attenzione sui social e sui media internazionali.

Il governo degli Stati Uniti ha risposto ad Olivia Rodrigo, a seguito delle sue dichiarazioni contro l’utilizzo di un brano in un video pubblicato per la propaganda dell’ ICE, episodio definito dall’artista come “esperienza terribile” I commenti arrivano dopo che la popstar si è scagliata contro la Casa Bianca ed il Dipartimento per la sicurezza interna lo scorso novembre, quando hanno pubblicato un video di agenti dell’ Immigration and Custdoms Enforcement (ICE) che affrontavano e detenevano con la forza le persone, che aveva in sottofondo il brano All American B***h estratto dall’album Guts. Il post era accompagnato da una didascalia che chiedeva agli immigrati clandestini di “autodeportarsi ” o di “affrontarne le conseguenze”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Olivia Rodrigo, arriva la risposta del governo USA dopo l’attacco della popstar all’ICE: “Deve ringraziarli per il loro servizio, non sminuire il loro operato”

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