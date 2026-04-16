In queste ore, sui social si sta diffondendo una discussione riguardante le copertine di due album musicali. Un utente ha pubblicato un commento ironico che ha attirato l’attenzione, generando numerosi commenti e condivisioni tra gli utenti online. La vicenda riguarda un confronto tra due artiste, senza che siano stati ancora chiariti dettagli ufficiali o procedimenti legali. La discussione si è rapidamente diffusa tra appassionati e fan della musica.

In queste ore è esplosa sul web una nuova discussione tutta musicale, incentrata sulle copertine di due album musicali. Nello specifico, tutto è partito con l’annuncio del nuovo album di Olivia Rodrigo, che ha scatenato un confronto con Sarah Toscano, dove tra commenti, tag e battute, il web ha iniziato a parlare addirittura di una possibile “ copia ”. E come se non bastasse tutto ciò, ad un certo punto è arrivata la risposta dalla cantante italiana che ha completamente ribaltato i toni, trasformando una polemica in un momento ironico, facendo impazzire i fan e più in generale i social. Tutto nasce dall’annuncio del terzo album di Olivia Rodrigo, intitolato You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love, previsto per il 12 giugno.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Olivia Rodrigo copia Sarah Toscano? La risposta ironica che spiazza tutti (e infiamma il web)

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