Paris Fashion Week tutti i look più belli delle star in front row da Brooke Shields a Olivia Rodrigo passando per Oprah Winfrey e Anna Pepe

Durante la Paris Fashion Week, le star presenti in prima fila mostrano i loro look più belli, tra cui Brooke Shields, Olivia Rodrigo, Oprah Winfrey e Anna Pepe. Tra passerelle e platea, le celebrities sfoggiano outfit curati e di tendenza, attirando l’attenzione sui loro abiti e accessori. Le immagini delle prime file diventano protagoniste di molti scatti e commenti sui social media.

Siamo al quarto giorno della settimana della moda di Parigi e il primo appuntamento è con Chloé. Alla sfilata del brand francese abbiamo visto grandi nomi e grandi look, tra cui la cantante Olivia Rodrigo, iconiche modelle come Brooke Shields e Pat Cleveland, ma anche Aimee Lou Wood, Oprah Winfrey, Nina Dobrev e Paris Jackson, solo per citarne alcuni. Piccola parentesi tutta italiana da Off-White, dove abbiamo trovato due assi della scena musicale di oggi nel nostro paese, Lazza e Anna Pepe. Finiamo poi con Schiaparelli e anche qui non mancano le grandi supermodelle del passato con Marisa Berenson. Ma abbiamo avvistato anche Valentina e Chiara Ferragni e l'influencer preferito dalla moda, Lyas. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

