Siamo stati cacciati da un funerale perché ridevamo Avevamo pure sbagliato la cerimonia | l’anziano defunto non c’entrava niente con noi | Ezio Greggio cosa è successo a lui e Iacchetti

Questa sera mercoledì 18 febbraio, in prima serata su Canale 5 il quinto appuntamento con “Striscia la notizia – La voce della presenza”, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Entrambi i conduttori hanno rilasciato una intervista a Il Giorno rivelando un curioso e simpatico aneddoto della loro amicizia. “ Enzino Mi stupisce sempre. È una sorpresa fantastica! “, dice Greggio e il compagno replica: “Anche lui. Solo guardandoci in faccia, ridiamo, senza motivazione”. Poi l’aneddoto di Greggio: “Una volta fummo cacciati da un funerale, perché ridevamo. Ci giustificammo dicendo che conoscevamo la persona . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti choc con Samira Lui a Striscia la notizia, lei senza parole: “Non potete dire questo…”Durante la puntata del 5 febbraio, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno fatto un commento che ha lasciato senza parole Samira Lui.

