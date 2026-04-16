L’Olimpia Milano conclude la regular season dell’Eurolega 2025-2026 con una sconfitta sul campo dell’Olympiacos, in una partita terminata con il punteggio di 85-76. Nonostante la buona prestazione di Shields, che ha segnato molti punti, la squadra italiana non è riuscita a evitare la sconfitta. La partita si è disputata al Peace and Friendship Stadium, lasciando Milano al 14° posto nella classifica finale.

L’Olimpia Milano chiude la sua corsa nella regular season dell’Eurolega 2025-2026 con un ko al Peace and Friendship Stadium, dove l’Olympiacos ha prevalso per 85-76. Nonostante il risultato negativo sul campo, i ragazzi di Peppe Poeta hanno ufficializzato il traguardo della 14ª posizione in classifica, un dato ormai definitivo che prescinde dagli esiti delle partite di domani. Il dominio greco e la risposta individuale di Shields. Al centro del match nel Pireo è stata la capacità di gestione degli spazi da parte dei padroni di casa. Sasha Vezenkov ha guidato l’offensiva dell’Olympiacos con una prestazione da 20 punti, trovando supporto fondamentale nella fisicità di Nikola Milutinov, autore di 13 punti e ben 14 rimbalzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpia Milano, Shields brilla ma l’Olympiacos la travolge: 14° posto

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