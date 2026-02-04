Nella partita tra Olimpia Milano e Baskonia si vede ancora una volta quanto la difesa possa fare la differenza. I milanesi puntano tutto sulla solidità del reparto difensivo per cercare di portare a casa vittorie importanti e mantenere alte le possibilità di avanzare in Europa. La sfida si gioca su dettagli e intensità, e i giocatori sanno che questa potrebbe essere la chiave per il successo.

Nella sfida tra Olimpia Milano e Baskonia emergono elementi chiave che definiscono l’andamento e le prospettive di una stagione europea. L’analisi si concentra su una prestazione in cui l’equilibrio tra attacco efficace e difesa solida ha guidato la vittoria, evidenziando dinamiche utili per il proseguo del cammino stagionale. Shavon Shields ha chiuso la gara con 17 punti, entrando a far parte di un gruppo di sei giocatori in doppia cifra per Milano. Questa distribuzione offensiva ha contribuito a creare dinamiche di squadra favorevoli e a mantenere un livello di rendimento costante nell’arco della partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Shields: "La difesa è la chiave per il successo dell'Olimpia Milano

Approfondimenti su Olimpia Milano

Dopo una prestazione convincente, Amedeo Della Valle ha mandato in crisi la difesa dell’Olimpia Milano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpia Milano

Argomenti discussi: BM DA Euroleague/ Le Pagelle: Un Devin Booker dominante trascina Milano, decisivi anche Shields e Leday. Non bastano Luwawu-Cabarrot e Markus Howard al Baskonia - di Valerio Laurenti; LIVE Olimpia Milano-Baskonia 109-89, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 vince con la difesa e un Booker stellare; Eurolega, Milano vince e convince: facile vittoria col Baskonia, Booker protagonista; Varese brilla nel secondo tempo, Milano sparisce dal campo e perde il derby 84-74.

Olimpia Milano vs Baskonia: diretta 3Q 70-61 4'3Q: è di Booker che schiaccia il primo canestro del 3°quarto poi tripla per il Baskonia. Shields che penetra nella difesa basca 61-59 dopo 2'44''. La tripla di LeDay vale ... pianetabasket.com

Pagelle Olimpia: Brown bocciato da Poeta, Shields e Nebo non bastanoUna sconfitta che pesa come un macigno per l'Olimpia Milano, al terzo stop di fila in EuroLeague. Al PalaLido, o Allianz Cloud, passa lo Zalgiris Kaunas per 82-86. Dopo un ... pianetabasket.com

Olimpia Milano - Baskonia Extended Highlights youtu.be/QdVoAsthHsksi… via @YouTube x.com

L'Olimpia Milano riaccende la fiamma per il play-in Baskonia al tappeto 109-89 con 21 punti di Devin Booker. Secondo successo casalingo consecutivo per l'EA7 Emporio Armani Milano, che mostra la miglior prestazione offensiva della stagione e riporta il - facebook.com facebook