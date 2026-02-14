Samsung Display | QD-OLED Penta Tandem luminosità al top e durata raddoppiata per TV e monitor premium dal 2025

Samsung Display ha annunciato che dal 2025 lancerà pannelli QD-OLED Penta Tandem, migliorando la luminosità e raddoppiando la durata per TV e monitor di fascia alta. La società ha spiegato che questa tecnologia utilizza cinque strati di emissione, aumentando la resa delle immagini e la longevità dei dispositivi. In particolare, i nuovi pannelli promettono colori più vividi e una maggiore resistenza all’usura nel tempo.

Samsung Display Rivoluziona i Display con QD-OLED Penta Tandem: Luminosità e Durata in Aumento. Samsung Display ha presentato una svolta significativa nella tecnologia dei pannelli QD-OLED, introducendo la nuova generazione "Penta Tandem". L'innovazione, svelata il 13 febbraio 2026, promette un incremento del 30% nell'efficienza luminosa, una durata operativa raddoppiata e picchi di luminosità fino a 4.500 nit, destinata a ridefinire gli standard per televisori e monitor di fascia alta. La tecnologia, basata su una struttura a cinque strati per il layer blu, sarà implementata gradualmente nei prodotti premium a partire dal 2025.