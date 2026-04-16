Oggi i giornalisti e le giornaliste sono in sciopero per il rinnovo del Contratto di Lavoro

Oggi i giornalisti e le giornaliste si sono fermati per chiedere il rinnovo del loro Contratto di Lavoro, scaduto ormai da dieci anni. Questa categoria è l’unica ad aspettare così a lungo per una revisione contrattuale, che coinvolge condizioni di lavoro e diritti professionali. La protesta si è svolta in diverse città, con presidi e manifestazioni in varie piazze del paese.

Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuorleggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò chesta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile.Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti èscaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostristipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenzaartificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Overthe top.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Oggi i giornalisti e le giornaliste sono in sciopero per il rinnovo del Contratto di Lavoro I giornalisti e le giornaliste del Messaggero aderiscono allo sciopero nazionale Notizie correlate Leggi anche: Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque Leggi anche: Oggi i giornalisti e le giornaliste sono in sciopero. Il comunicato sindacale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro (scaduto da 10 anni): il comunicato dei Cdr del Fatto; Sciopero dei giornalisti il 16 aprile: le adesioni di Usigrai, Ungp, redazioni - FNSI; Sciopero dei giornalisti per il contratto di lavoro il 16 aprile. Alle 17,30 sit-in di Assostampa ai Cantieri culturali; Comunicato sindacale Usigrai. Oggi i giornalisti e le giornaliste sono in sciopero per il rinnovo del Contratto di LavoroIl contratto di lavoro è scaduto da 10 anni ed è l'unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. Tutte le motivazioni del terzo giorno di sciopero spiegate nel comunicato sindacale ... vanityfair.it Oggi sciopero dei giornalisti: i comunicati di Fnsi e FiegE' in corso il confronto per il rinnovo del contratto nazionale dei giornalisti. I giornalisti hanno indetto uno sciopero nazionale per tutta la giornata di oggi (giovedì 16 aprile). Pubblichiamo i ... gazzettadiparma.it contratto di lavoro flessibile non solo subordinato a td, ai fini stabilizzazione ssn La pronuncia del TAR Toscana (sez. III, sentenza 08.03.2026 n. 693) valorizza una nozione ampia e funzionale di lavoro flessibile ai fini dell’art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017 (stabi facebook