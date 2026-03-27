oggi i giornalisti e le giornaliste sono in sciopero il comunicato sindacale

Oggi i giornalisti e le giornaliste sono in sciopero, protestando contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Il contratto è scaduto da dieci anni ed è l’unica categoria a non aver ancora ottenuto un aggiornamento delle condizioni contrattuali. La protesta riguarda anche le condizioni salariali e di lavoro, che non sono state modificate da diverso tempo. La mobilitazione si è svolta in diverse città italiane.

Dignità. È questa la parola d'ordine che spinge le giornaliste e i giornalisti italiani ad altri due giorni di sciopero: il 27 marzo e il 16 aprile. Sì, vogliamo che all’informazione sia riconosciuta la necessaria dignità e garantirle soprattutto un futuro anch'esso dignitoso. Oggi questo non è scontato, anzi.Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni, i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione e hanno perso il 20% del potere di acquisto. Siamo l’unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. C’è una evidente questione economica e c'è un altrettanto evidente tema di autorevolezza e indipendenza della stampa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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