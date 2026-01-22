Gigi Simoni l' allenatore gentiluomo oggi avrebbe compiuto 87 anni | il ricordo del club

Il 22 gennaio ricorre il compleanno di Gigi Simoni, ex allenatore dell'Inter e figura rispettata nel calcio italiano. Nato a Crevalcore nel 1939, Simoni avrebbe oggi 87 anni. Il club e i tifosi ricordano con affetto la sua figura, simbolo di professionalità e rispetto nel mondo del calcio. Un omaggio a una carriera che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama sportivo italiano.

Gigi Simoni. Il 22 gennaio è una data che per l’ Inter e i suoi tifosi non passa mai inosservata. Nato a Crevalcore nel 1939, oggi Gigi Simoni avrebbe compiuto 87 anni. Il suo nome resta legato a un’idea di calcio fatta di misura, rispetto e passione autentica, valori che hanno reso il tecnico emiliano una figura unica nella storia nerazzurra. Arrivato sulla panchina dell’Inter nel 1997 insieme a Ronaldo, Simoni seppe immediatamente dare un’anima a una squadra ricca di talento. Con il suo stile pacato e la capacità di creare un gruppo compatto, riuscì a valorizzare campioni straordinari senza mai rinunciare all’equilibrio e alla serenità dell’ambiente, elementi che diventarono il marchio di fabbrica di quella Inter.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

