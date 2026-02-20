Oggi Mihajlovic avrebbe compiuto 57 anni
Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 57 anni oggi. Il 20 febbraio 1969, nasceva a Vukovar, in Croazia, e si affermò come uno dei calciatori più forti della sua generazione, diventando simbolo di leadership in campo. Dopo aver giocato per grandi club come la Sampdoria e la Lazio, si dedicò alla carriera di allenatore, guidando diverse squadre italiane. La sua passione per il calcio e il suo carattere deciso lo hanno reso una figura amata nel mondo sportivo. La sua memoria rimane viva tra tifosi e amici.
Il 20 febbraio 1969 nasceva Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore di calcio e cittadino onorario di Bologna. Nato a Vukovar, in Croazia, ma di nazionalità serba, Mihajlovic è morto a Roma nel 2022 per le conseguenze di una leucemia mieloide acuta. Da calciatore, Mihajlovic ha vinto praticamente tutto: una Coppa Campioni e una Coppa Intercontinentale con la Stella Rossa, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa con la Lazio, due Scudetti, tre Supercoppe Italiane e quattro Coppe Italia. In Serie A 315 presenze e 38 gol. Ha proseguito, successivamente al ritiro, nella carriera da allenatore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 68 anni oggi: il ricordo dei colleghi in Rai
Leggi anche: Gigi Simoni, l'”allenatore gentiluomo” oggi avrebbe compiuto 87 anni: il ricordo del club
SINISA MIHAJLOVIC BUON COMPLEANNO I PIU' BEI GOL DEL MAESTRO DEI CALCI DI PUNIZONI DELLA SERIE A
Argomenti discussi: Oggi Mihajlovi? avrebbe compiuto 57 anni; Affitti d’oro in Galleria Vittorio Emanuele, le insegne del lusso ora valgono 85 milioni; Polignano a mare, costa a rischio: iniezioni di cemento armato per salvare le grotte; Muore in Georgia per un incidente sugli sci il giovane torinese Pietro Ballarini.
Sinisa Mihajlovic oggi avrebbe compiuto 57 anni. Sei il padre che avrei scelto fra milioniI messaggi di auguri delle figlie Viktorija e Virginia. La moglie Arianna: Come quando torni a casa e sorridi perché sai di essere al sicuro: per me sei ... bologna.repubblica.it
Lazio, il club celebra Mihajlovic: il ricordo nel giorno del suo compleannoLa Lazio celebra Sinisa Mihajlovic. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 57 anni, il club biancoceleste ha ricordato il campione serbo, scomparso prematuramente nel dicembre 2022 al termine ... lalaziosiamonoi.it
Vogliacco: “Parlo con Mihajlovic tutte le sere. Sinisa è parte di me, mi manca ogni giorno. E’ il mio padre calcistico. Avrei voluto condividere con lui tutto quello che sto vivendo oggi, ma purtroppo non è possibile. Quando mi metto a letto, nella mia testa gli racc - facebook.com facebook
Oggi Siniša Mihajlovic avrebbe compiuto 57 anni #OrgoglioCasciavít x.com