Oggi Mihajlovic avrebbe compiuto 57 anni

Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 57 anni oggi. Il 20 febbraio 1969, nasceva a Vukovar, in Croazia, e si affermò come uno dei calciatori più forti della sua generazione, diventando simbolo di leadership in campo. Dopo aver giocato per grandi club come la Sampdoria e la Lazio, si dedicò alla carriera di allenatore, guidando diverse squadre italiane. La sua passione per il calcio e il suo carattere deciso lo hanno reso una figura amata nel mondo sportivo. La sua memoria rimane viva tra tifosi e amici.

Il 20 febbraio 1969 nasceva Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore di calcio e cittadino onorario di Bologna. Nato a Vukovar, in Croazia, ma di nazionalità serba, Mihajlovic è morto a Roma nel 2022 per le conseguenze di una leucemia mieloide acuta. Da calciatore, Mihajlovic ha vinto praticamente tutto: una Coppa Campioni e una Coppa Intercontinentale con la Stella Rossa, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa con la Lazio, due Scudetti, tre Supercoppe Italiane e quattro Coppe Italia. In Serie A 315 presenze e 38 gol. Ha proseguito, successivamente al ritiro, nella carriera da allenatore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

SINISA MIHAJLOVIC BUON COMPLEANNO I PIU' BEI GOL DEL MAESTRO DEI CALCI DI PUNIZONI DELLA SERIE A

