Il 16 aprile si ricorda Santa Bernadette Soubirous, una giovane ragazza che nel 1858 ebbe le apparizioni dell’Immacolata Concezione a Lourdes. La sua testimonianza ebbe un grande riscontro e portò alla creazione di un santuario che ancora oggi attira numerosi pellegrini. Bernadette proveniva da una famiglia umile e le sue apparizioni furono riconosciute ufficialmente dalla Chiesa. La sua figura è diventata simbolo di fede e umiltà.

Santa Bernadette Soubirous è la giovane ed umile ragazza che ricevette le celebri e storiche apparizioni dell’Immacolata Concezione a Lourdes. Veggente di una delle più grandi apparizioni mariane della storia, santa Bernadette Soubirous, di cui si fa memoria oggi 16 aprile, è molto venerata e grande esempio di umiltà. La sua storia è certamente molto nota, soprattutto per quel che concerne le apparizioni dell’Immacolata Concezione che hanno avuto inizio l’11 febbraio 1858. Santa Bernadette Soubirous è un modello di semplicità e umiltà, qualità dimostrate in tutta la sua giovane vita, fin da quando fu scelta a vivere un’esperienza straordinaria.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 16 aprile, Santa Bernadette Soubirous: la giovane e umile veggente di Lourdes

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Accadde oggi: 11 febbraio, la Madonna di Lourdes e BernadetteEra un giovedì grasso, quella mattina dell’11 febbraio 1858, e a Lourdes faceva molto freddo.

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