Accadde oggi | 11 febbraio la Madonna di Lourdes e Bernadette

Il 11 febbraio, la grotta di Lourdes si riempì di una luce misteriosa e una donna vestita di bianco apparve sulla roccia. Era Bernadette, una giovane ragazza che vide la Madonna, descritta con una fascia azzurra e un rosario tra le mani. La scena attirò decine di persone e da allora Lourdes divenne un luogo di pellegrinaggio internazionale. La storia di quella giornata rimane ancora oggi tra le più conosciute e raccontate.

Era un giovedì grasso, quella mattina dell’11 febbraio 1858, e a Lourdes faceva molto freddo. Nella casa dei Soubirous era finita la legna da ardere. La giovane Bernadette, che aveva solo quattordici anni, si recò assieme alla sorella Toinette e a una compagna a cercar rami secchi nei dintorni del paese. Era più o meno mezzogiorno e le tre bambine giunsero vicino alla rupe di Massabielle che formava, lungo il fiume Gave, una piccola grotta. Qui c’era la tute aux cochons, il riparo per i maiali, un angolo dove l’acqua faceva depositare sempre legna e detriti e, per essere raccolti, bisognava attraversare un canale d’acqua. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

