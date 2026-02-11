Bernadette Soubirous, la giovane che vide la Madonna a Lourdes, è passata dall’essere una ragazza povera e malata a diventare una santa. Cresciuta in una famiglia umile nel sud della Francia, all’inizio molti dubitavano delle sue visioni e della sua sincerità. Solo anni dopo, la Chiesa ha riconosciuto la sua spiritualità, aprendo la strada a un’ondata di pellegrinaggi e devozione.

Bernadette Soubirous è una delle figure più affascinanti della storia cristiana. Nata il 7 gennaio del 1844 a Lourdes, in Francia, crebbe in una famiglia poverissima e fu spesso malata. La sua vita cambiò radicalmente nel 1858, quando, all’età di 14 anni, affermò di aver visto più volte la Vergine Maria nella grotta di Massabielle. Nonostante lo scetticismo di molti, la sua testimonianza portò alla nascita del Santuario di Lourdes, oggi uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti al mondo. gente in preghiera a Lourdes (fonte: Unsplash) Bernadette era la primogenita di nove figli e viveva in condizioni di estrema povertà. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Chi era Bernadette Soubirous, la veggente di Lourdes prima screditata, poi diventata santa

Il 11 febbraio, la grotta di Lourdes si riempì di una luce misteriosa e una donna vestita di bianco apparve sulla roccia.

