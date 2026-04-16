A Reggio Calabria si terrà un congresso dedicato all’odontoiatria digitale, con incontri previsti per venerdì 17 e sabato 18 aprile. L’evento si concentrerà sulle applicazioni delle tecnologie digitali nelle pratiche cliniche odontoiatriche, coinvolgendo professionisti e studiosi del settore. Durante le giornate si discuterà di strumenti innovativi e delle loro implementazioni nelle cure odontoiatriche moderne.

Il settore dell’odontoiatria si prepara a un momento di profondo confronto scientifico e tecnologico a Reggio Calabria, dove nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 aprile si terrà un congresso focalizzato sul legame tra innovazione digitale e cure cliniche. L’evento, che vede la partecipazione di odontoiatri, igienisti dentali e assistenti di studio (ASO), mira a integrare le nuove frontiere della digitalizzazione con l’approccio multidisciplinare necessario per la salute del paziente. L’appuntamento, denominato Innovazioni cliniche e digitali nell’odontoiatria moderna: dalla prevenzione alla riabilitazione che unisce funzione ed estetica, è organizzato dall’AIO RC e riceve il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Odontoiatria digitale: Reggio Calabria punta sul futuro clinico

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