NVIDIA ha promesso che l’intelligenza artificiale può ridurre drasticamente i tempi di lavoro, affermando che un compito che un essere umano svolgeva in circa 80 mesi ora può essere completato in una sola notte. L’azienda ha illustrato come le tecnologie di intelligenza artificiale siano in grado di portare a termine attività che in passato richiedevano mesi, riducendo di molto i tempi necessari per certi lavori.

Un lavoro che prima richiedeva mesi, oggi può essere completato in poche ore. È questa l’immagine più potente emersa dalle dichiarazioni di NVIDIA sull’uso dell’intelligenza artificiale. Durante un confronto tra esperti del settore, è stato spiegato come alcune fasi della progettazione dei chip siano state completamente trasformate. Non si tratta solo di velocità, ma di un cambiamento profondo nel modo di lavorare. L’IA non sostituisce ancora gli ingegneri, ma li affianca in modo sempre più decisivo. E i risultati stanno già facendo discutere. Secondo quanto illustrato dal Chief Scientist Bill Dally, l’intelligenza artificiale è ormai integrata in diverse fasi della progettazione dei semiconduttori.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - NVIDIA elogia l’IA: un lavoro da 80 mesi per un uomo è stato effettuato in una notte

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