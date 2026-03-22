Cagliari-Napoli | Conte elogia il lavoro straordinario svolto in sette mesi

Nel match tra Cagliari e Napoli, l’allenatore del Napoli ha lodato il lavoro svolto in sette mesi, sottolineando i risultati ottenuti. Il Napoli ha vinto la partita, conquistando un risultato importante in ottica Champions League. La gara si è conclusa con il successo della squadra ospite, confermando la solidità mostrata in questa stagione.

"> Il Napoli abbatte il Cagliari: un successo fondamentale per la Champions. Il mister Antonio Conte ha commentato con soddisfazione la vittoria del Napoli contro il Cagliari, che ha permesso alla squadra di andare in sosta con una nuova consapevolezza e un punto di vantaggio nella corsa per la Champions League. Questa affermazione su un campo ostico come quello sardo è una chiara dimostrazione della crescita della squadra. Parlando ai microfoni di DAZN, Conte ha enfatizzato l’importanza di questo risultato: «Andiamo alla sosta con tre punti per la zona Champions e aspettiamo che giochino gli altri» ha affermato, riflettendo sull’ottimo percorso intrapreso finora. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Cagliari-Napoli: Conte elogia il lavoro straordinario svolto in sette mesi. Articoli correlati Napoli, Giuffredi va oltre i dissapori ed elogia Conte: “In questo è il migliore in assoluto”Mario Giuffredi non ha fatto pace con Antonio Conte, ma non nasconde l’ammirazione per il tecnico del Napoli. Conte: "Straordinari in questi sette mesi. Prima la Champions, poi... "Per una notte, il Napoli è al secondo posto a -6 dall’Inter, in attesa che i nerazzurri e il Milan scendano in campo. Napoli Cagliari 10-9 ai rigori: Conte prepara il massacro della Juventus! Approfondimenti e contenuti su Cagliari Napoli Conte elogia il lavoro... Temi più discussi: Conte elogia i suoi: Straordinari in questi sette mesi perché in emergenza siamo sempre stati lì; Conte recupera pezzi per il Cagliari: convocato anche Juan Jesus? Le ultime dall'infermeria del Napoli; Maradona Jr: McTominay secondo solo a mio padre. Conte? Devono fargli una statua; Cagliari, le parole di mister Pisacane dopo il ko interno col Napoli. Cagliari-Napoli, Conte: «Messa pressione a chi c’è davanti, ma abbiamo rischiato»Il Napoli vince 0-1 a Cagliari e – in attesa delle altre partite – si porta al secondo posto a -6 dall’Inter capolista. Ma Antonio Conte riesce lo stesso a chiedere di più ai suoi: «Abbiamo sbagliato ... unionesarda.it Il Napoli espugna Cagliari, lo 0 - 1 vale il secondo postoDecisiva la rete di McTominay al secondo minuto. Gli azzurri tengono la porta inviolata dopo 11 partite. Conte chiede più cinismo in attacco ... rainews.it Diego Armando Maradona Jr al termine di Cagliari-Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni, a Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, destinate a far discutere gli stessi tifosi della squadra partenopea. Dopo il goal vittoria di McTominay, il figlio del ‘Pibe de facebook Pagelle Cagliari- #Napoli: McTominay detta legge, nervosismo Hojlund. Palestra delude! x.com