Giacomo Poretti ospite a Invèl | il comico di Aldo Giovanni e Giacomo racconta il suo libro La fregatura di avere un' anima

Venerdì 20 febbraio, la biblioteca Classense ospita Giacomo Poretti, componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. L’attore e comico parlerà del suo nuovo libro,

Venerdì 20 febbraio alla biblioteca Classense sarà ospite Giacomo Poretti, del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo, in dialogo con lo scrittore Matteo Cavezzali per i ciclo di incontri Invèl scuola di narrazioni di ScrittuRa Festival. Poretti e Cavezzali parleranno della scrittura come forma di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Giacomo Poretti alla ClassenseDialogo con Matteo Cavezzali sulla scrittura comica e filosofica, a partire dal libro La fregatura di avere un’anima, per il festival ScrittuRa ... ravenna24ore.it

Giacomo Poretti, a Lodi per i Venerdì dell’ArteIl Giacomo del trio comico più famoso d’Italia, con Aldo e Giovanni; ma anche l’inventore di maschere che hanno fatto la storia della tv e del costume – Tafazzi su tutti –, il conduttore di grande suc ... ilcittadino.it

Questo pomeriggio, ore 17.30, nella Sala dei Comuni della Provincia di Lodi (Via Fanfulla 14), avrò il piacere di dialogare in pubblico e a proposito del ultimo libro La fregatura di avere un'anima [ Baldini+Castoldi ], con Giacomo Poretti Elisabetta Sgarbi Euge facebook

A PoreCast, il podcast di Giacomo Poretti, l’ex prete influencer ha ripercorso la sua vocazione e spiegato la sua decisione. #4febbraio #albertoravagnani #GiacomoPoretti #podcast #porecast #sacerdozio #commenti x.com