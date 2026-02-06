Dritti ai Diritti | il nuovo podcast di Cathy La Torre che porta il diritto nella vita quotidiana con un linguaggio semplice
Il nuovo daily podcast di CNC Media con Cathy La Torre debutta sulle piattaforme audio. L’obiettivo, è rendere comprensibili norme e diritti e aiutare le persone a orientarsi nella vita di tutti i giorni . Capire i propri diritti non dovrebbe essere un esercizio per pochi. Da questa idea nasce Dritti ai Diritti, il nuovo podcast quotidiano prodotto da CNC Media e condotto da Cathy La Torre, avvocata e divulgatrice tra le voci più seguite in Italia sui temi del diritto e dei diritti civili. Il progetto è firmato da CNC Media, società che fa parte della media company eGroup fondata da Francesco Brocca e Leonardo D’Onofrio. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Argomenti discussi: Come cambia l’assegno sociale nel 2026?; Cinisi, 29 Gennaio - ''Memoria, Democrazia, Diritti, Antimafia sociale''; Diritti di segreteria: no se non si lavora in Comune.
La puntata di oggi del podcast Dritti ai Diritti vi parla di mobbing: come capire se lo stai subendo e cosa fare. Spesso usiamo la parola 'mobbing', ma sappiamo davvero cosa significa e come tutelarci In questa puntata di spiego i cinque elementi che i giudici r facebook
