Il nuovo daily podcast di CNC Media con Cathy La Torre debutta sulle piattaforme audio. L’obiettivo, è rendere comprensibili norme e diritti e aiutare le persone a orientarsi nella vita di tutti i giorni . Capire i propri diritti non dovrebbe essere un esercizio per pochi. Da questa idea nasce Dritti ai Diritti, il nuovo podcast quotidiano prodotto da CNC Media e condotto da Cathy La Torre, avvocata e divulgatrice tra le voci più seguite in Italia sui temi del diritto e dei diritti civili. Il progetto è firmato da CNC Media, società che fa parte della media company eGroup fondata da Francesco Brocca e Leonardo D’Onofrio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Dritti ai Diritti”: il nuovo podcast di Cathy La Torre che porta il diritto nella vita quotidiana con un linguaggio semplice

Approfondimenti su Cathy La Torre

Cathy La Torre arriva a Bari con il suo spettacolo “Tutte le volte che le donne”.

Cathy La Torre sbarca a Bari con il suo spettacolo “Tutte le volte che le donne”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cathy La Torre

Argomenti discussi: Come cambia l’assegno sociale nel 2026?; Cinisi, 29 Gennaio - ''Memoria, Democrazia, Diritti, Antimafia sociale''; Diritti di segreteria: no se non si lavora in Comune.

La puntata di oggi del podcast Dritti ai Diritti vi parla di mobbing: come capire se lo stai subendo e cosa fare. Spesso usiamo la parola 'mobbing', ma sappiamo davvero cosa significa e come tutelarci In questa puntata di spiego i cinque elementi che i giudici r facebook