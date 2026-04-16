Nuovo Superman | il primo scatto di Corenswet stordisce il web

Un nuovo attore è stato recentemente catturato mentre interpreta il ruolo di un famoso supereroe in un’immagine diffusa online. L’attore, che si chiama David Corenswet, è stato visto in un momento di relax nel costume del personaggio. L’immagine ha suscitato reazioni tra gli appassionati e i fan del genere, generando numerosi commenti sui social media. La foto rappresenta il primo scatto ufficiale del nuovo Superman.

David Corenswet è stato immortalato in un momento di relax nei panni del supereroe più celebre della storia del cinema. La nuova immagine, diffusa da James Gunn tramite il proprio profilo Instagram, ha già superato la soglia dei 200.000 like nel giro di meno di ventiquattro ore, catturando l’attenzione globale prima ancora che le riprese di Superman: Man of Tomorrow abbiano ufficialmente preso il via a Los Angeles. Il rilancio della produzione dopo i ritardi. Il percorso per la realizzazione del nuovo film non è stato privo di ostacoli. Dopo una serie di rinvii che avrebbero dovuto far partire il set lo scorso autunno, la macchina produttiva è finalmente tornata in funzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo Superman: il primo scatto di Corenswet stordisce il web Superman returns from the dead #shorts Notizie correlate Leggi anche: Supergirl: il nuovo teaser anticipa il trailer e mostra il Superman di David Corenswet Corenswet da Superman a football: la storia di un atleta da “ultimo” a leggenda nel nuovo film Paramount.David Corenswet, l’attore che ha appena debuttato nel ruolo di Superman, si prepara a una trasformazione radicale, abbandonando il mantello rosso per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Superman Day 2026: pop-up esperienziale con attività gratuite in attesa del nuovo film; Superman, il sequel Man of Tomorrow adatterà questa scena emblematica dei fumetti?; Superman Day, a Milano nasce il mondo di Metropolis (con attività gratuite aperte a tutti); Superman Man of Tomorrow, Ella Purnell e Adria Arjona nel cast? James Gunn dice la sua (e questa volta non si trattiene). Superman Day 2026: pop-up esperienziale con attività gratuite in attesa del nuovo filmSabato 18 aprile 2026 Warner Bros. Discovery Italia invita i fan della Dc di tutto il mondo a festeggiare il Superman Day in onore del primo supereroe della storia. Oltre a una programmazione televisi ... mentelocale.it Man of Tomorrow, James Gunn smentisce un rumor sul nuovo film di Superman!James Gunn smentisce i rumor sul casting di un personaggio importanti di Man of Tomorrow e mantiene riserbo sui nuovi ruoli. cinema.everyeye.it Il “Superman Day” coincide anche con l’attesa per il nuovo film dei DC Studios, Supergirl, in arrivo nelle sale italiane il 25 giugno 2026 con Warner Bros facebook