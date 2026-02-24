Nuovo Ponte Calusco ribelle | Devasterà un quartiere

Calusco D’Adda si oppone al nuovo ponte: l’amministrazione teme che il progetto possa danneggiare un quartiere storico. La decisione di sostituire il vecchio viadotto, costruito tra il 1887 e il 1889, ha scatenato proteste tra i residenti e i commercianti. Le preoccupazioni riguardano il traffico e l’impatto sul tessuto urbano. Alcuni cittadini si sono riuniti in assemblea, chiedendo di rivedere il progetto prima di procedere. La questione rimane al centro del dibattito locale.

CALUSCO D'ADDA (Bergamo) Non si placano le polemiche sul ponte San Michele, l'imponente viadotto ad archi in ferri che spicca dalla Valle dell'Adda e che, costruito tra il 1887 e il 1889 al confine tra la Bergamasca e la provincia di Lecco, è destinato ad essere dismesso per essere sostituito da un ponte più moderno sul quale far convergere la provinciale 54 e la sottostante linea ferroviaria Bergamo-Lecco. A dar fuoco alle polveri sono i residenti di Calusco d'Adda, soprattutto quelli che abitano nel quartiere Monastero dei Verghi, che temono di perdere le loro case e le loro attività commerciali, a rischio demolizione.

