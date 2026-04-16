Nuovo Garante regionale | polemica per la poltrona da 50.000 euro

Un consigliere regionale ha criticato duramente una proposta di legge attualmente in esame nella Commissione regionale, definendola come uno strumento per creare una nuova carica politica e sostenendo che non affronta le difficoltà economiche. La questione riguarda la nomina di un nuovo Garante regionale, per il quale sono stati stanziati circa 50.000 euro. La discussione ha suscitato reazioni nella politica locale.

Il consigliere regionale Enzo Bruno ha mosso una durissima accusa contro la proposta di legge numero 64, attualmente in discussione nella Commissione regionale, definendo l’iniziativa come un mero strumento per creare una nuova carica politica piuttosto che risolvere le difficoltà economiche. Il provvedimento, che mira a istituire un Garante regionale per il sovraindebitamento e la crisi d’impresa, è stato smontato dal capogruppo di Tridico Presidente attraverso un’analisi che ne mette in luce l’inefficacia strutturale e i rischi di conflitto con le competenze dello Stato. Duplicazione burocratica e gestione dei costi pubblici. La critica centrale mossa da Bruno riguarda l’inutilità di aggiungere un nuovo tassello a un sistema già presidiato da diverse realtà operative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo Garante regionale: polemica per la poltrona da 50.000 euro Notizie correlate Calabria, polemica sul Garante: rischio nuovi costi da 50.000 euroA Catanzaro, la tensione politica attorno alla gestione delle risorse pubbliche si è accesa con le dichiarazioni del consigliere Enzo Bruno,... Pretende 1.000 euro in nero per lavori da 50: idraulico indagato per truffa, sequestrati 200mila euroUn idraulico e la sua coniuge, nonché dipendente, sono indagati dalla guardia di finanza di Brescia per truffe ed estorsioni. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La nomina del nuovo garante regionale per l’infanzia agita la maggioranza regionale; Calabria, polemica su Garante debiti; Scaramelli Garante, ira associazioni: Scelta politica, serve competenza. La difesa: Ha fatto tanto per i bimbi; Garante infanzia Toscana, da 40 soggetti: Disappunto per modalità scelta. Garante regionale per l'infanzia: bufera sul renziano Scaramelli, Avs e 5 Stelle non lo voglionoProtesta il centrodestra, il campo largo si spacca. Falchi: Ci sono figure migliori, Tomasi: Scegliere per competenza, non per dare poltrona ... firenzetoday.it Regione Toscana, Scaramelli designato a maggioranza come Garante dell'InfanziaStefano Scaramelli il nome che il Consiglio regionale della Toscana sarà chiamato a votare quale nuovo Garante per l’Infanzia e l’adolescenza ... gonews.it Fiumicino nomina Roberto Tasciotti nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza: una figura chiave per rafforzare la tutela dei minori - facebook.com facebook