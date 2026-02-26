Ucraina | attacchi russi a Kiev e altre città a poche ore da nuovi colloqui in Svizzera

Kiev, 26 feb. (AdnkronosAfp) - Diverse città dell'Ucraina, tra cui Kiev, sono state colpite nella notte dagli attacchi russi, a poche ore dai nuovi colloqui tra Stati Uniti e Ucraina in Svizzera volti a porre fine alla guerra. Diverse esplosioni sono state udite nel centro della capitale ucraina che, secondo il capo dell'amministrazione militare locale, Tymur Tkachenko, è stata sottoposta a un attacco con "droni e missili balistici". Tre i quartieri colpiti, ha riferito stamattina il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. Un condominio di nove piani è stato danneggiato, ma non si sono registrati feriti. Anche Kharkiv (nord-est) è stata presa di mira da droni e missili, ha riferito il sindaco, Igor Terekhov. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina, massicci attacchi su Kiev e altre città: diversi feriti(Adnkronos) – Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina nella notte del 12 febbraio 2026.

Ucraina Russia, Attacco di missili e droni nella notte a Kiev, scatta allarme aereo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, Attacco di missili e droni nella notte a Kiev, scatta allarme aereo. LIVE ... tg24.sky.it

Attacco aereo sull'Ucraina con missili e droni, un morto e otto feritiL'attacco su Zaporizhia ha provocato un morto e otto feriti. Lo scrive su Telegram Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione militare regionale (Ova) di Zaporizhzhia, facendo un primo bilancio ... ansa.it

#Ucraina E dopo una notte infinita, di attacchi con droni e missili, quando alle 6.50 era cessato l’allarme e la gente di #Kyiv lasciava i rifugi, di nuovo sono suonate le sirene. Almeno 3 bombardieri #Russia in avvicinamento. x.com

