Ucrainanuovi raid russi | almeno 3 morti

Da servizitelevideo.rai.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco aereo russo ha causato almeno tre vittime e diversi feriti in Ucraina. L’attacco ha colpito una zona residenziale, danneggiando edifici e creando scompiglio tra i residenti. I droni e i missili hanno attraversato il cielo prima di schiantarsi sul territorio. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare aiuto e mettere in sicurezza l’area. La situazione rimane tesa mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze dell’attacco.

Raid russi in Ucraina,2 morti a KhersonNelle ultime 24 ore, la regione di Kherson in Ucraina ha subito nuovi attacchi russi, con due civili deceduti e altre due persone ferite, tra cui un bambino.

Ucraina, raid russi vicino Kiev:2 mortiDue persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco aereo russo nei pressi di Kiev.

Guerra in Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev

Guerra Ucraina, raid russi nella notte: almeno tre morti e diversi feriti. LIVEAlla vigilia del quarto anniversario dell’invasione russa, sale la tensione tra Mosca e Kiev. In un’intervista alla Bbc, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Vladimir Putin di aver dat ... tg24.sky.it

Ucraina, nuovi attacchi russi. Rubio: Spero di vedere Zelensky a MonacoMassicci attacchi russi su Odessa: un morto e sei feriti, colpite infrastrutture portuali e ferroviarie. Rubio spera di incontrare Zelensky a Monaco. adnkronos.com