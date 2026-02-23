Ucrainanuovi raid russi | almeno 3 morti

Un attacco aereo russo ha causato almeno tre vittime e diversi feriti in Ucraina. L’attacco ha colpito una zona residenziale, danneggiando edifici e creando scompiglio tra i residenti. I droni e i missili hanno attraversato il cielo prima di schiantarsi sul territorio. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare aiuto e mettere in sicurezza l’area. La situazione rimane tesa mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze dell’attacco.

"MARE FUORI 6", i primi 6 episodi dal 4 marzo su RaiPlay - Dall'11 marzo ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 Cultura e Spettacolo p.426 IO CI VADO:FILM - "RENTAL FAMILY – Nelle vite degli altri", vai all'articolo e al trailer TEATRO - "PARADISIUM", vai all'articolo e al trailer FESTIVAL - "CAPODANNO CINESE 2026", vai all'articoloMUSEO - "MUSEO DEL POMODORO", vai all'articolo e al video p. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Raid russi in Ucraina,2 morti a KhersonNelle ultime 24 ore, la regione di Kherson in Ucraina ha subito nuovi attacchi russi, con due civili deceduti e altre due persone ferite, tra cui un bambino.

Ucraina, raid russi vicino Kiev:2 mortiDue persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco aereo russo nei pressi di Kiev.

Guerra in Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev

