Nuovi aiuti ai commercianti di viale Stazione | ristori anche per chi era rimasto escluso

Dopo quasi un anno di lavori e difficoltà, i commercianti di viale e piazzale Stazione riceveranno nuovi aiuti economici. L’amministrazione comunale ha annunciato ristori anche per le attività che in precedenza erano state escluse dagli interventi di sostegno. La decisione arriva a seguito di un lungo periodo di cantieri e disagi che ha interessato la zona, coinvolgendo diversi esercizi commerciali.