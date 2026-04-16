Nuovi aiuti ai commercianti di viale Stazione | ristori anche per chi era rimasto escluso
Dopo quasi un anno di lavori e difficoltà, i commercianti di viale e piazzale Stazione riceveranno nuovi aiuti economici. L’amministrazione comunale ha annunciato ristori anche per le attività che in precedenza erano state escluse dagli interventi di sostegno. La decisione arriva a seguito di un lungo periodo di cantieri e disagi che ha interessato la zona, coinvolgendo diversi esercizi commerciali.
Dopo undici mesi di cantieri e disagi, per i commercianti di viale e piazzale Stazione arriva un nuovo segnale da parte dell’amministrazione comunale. Il comune di Montegrotto Terme ha infatti annunciato un’ulteriore misura di sostegno destinata anche alle attività rimaste escluse dai ristori.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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