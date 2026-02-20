Bonus bollette 2026 i rischi dei nuovi requisiti | chi è escluso e chi prende meno dell'anno scorso
Il governo ha deciso di ridurre drasticamente i requisiti per il bonus bollette 2026, causando l’esclusione di molte famiglie e un taglio degli importi per altri. Ora, per ottenere l’aiuto, bisogna avere un Isee inferiore a 9.796 euro, rispetto ai 25mila dello scorso anno. Questa modifica potrebbe lasciare fuori molte persone che prima ricevevano un sostegno più consistente. La situazione mette in discussione la copertura delle utenze di chi ha redditi medi e bassi.
Il nuovo bonus bollette 2026 prevede come requisito una soglia Isee di 9.796 euro, molto più bassa rispetto a quella prevista l'anno scorso da 25mila euro. L'importo è di 115 euro invece di 200, e i "315 euro complessivi" rivendicati dal governo spetteranno solo alle famiglie più numerose.🔗 Leggi su Fanpage.it
