I commercianti di via Torino sono infuriati, lamentando la mancanza di ristori da parte dell’amministrazione. L’assessore ha confermato che non ci saranno aiuti economici per compensare i disagi. Martedì inizia un maxi cantiere per rimuovere circa il 65% del pavé della strada, una decisione che ha sorpreso molti, che temono ripercussioni sul commercio locale.

Negozianti e residenti contro Granelli nel Municipio 1: "Mai avvisati". E via alle ruspe durante le Paralimpiadi «Caduti dalle nuvole». Martedì parte il maxi cantiere per rimuovere il 65% del pavè da via Torino e Cesare Correnti, lavori che stravolgeranno la viabilità del centro e bloccheranno traffico e mezzi Atm lungo tutto l'asse commerciale fino al 16 settembre (in via Torino) e il 2 ottobre (in Correnti) eppure la notizia è stata diramata dal Comune il 20 febbraio e commercianti, amministratori di condominio, residenti lo hanno scoperto quasi per caso. Non stupisce che l'assessore alle Opere pubbliche Marco Granelli, che ha illustrato due sere fa le tappe del cantiere al Consiglio di Municipio 1, sia stato travolto dalle proteste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Via Torino, ira commercianti. L'assessore: "Niente ristori"

Leggi anche: Lavori a rilento in via Argiro l?ira dei commercianti: «Ristori o risarcimenti»

Leggi anche: Imam di Torino, niente espulsione: la Cassazione annulla il trattenimento. Ira di FdI e Lega: i giudici ostacolano governo e sicurezza