Durante una riunione della commissione Attività produttive, il gruppo di Fratelli d’Italia e le civiche collegate hanno presentato una proposta per introdurre un regolamento comunale che disciplini la vendita e l’uso dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti. La proposta mira a regolamentare specificamente queste attività a livello locale, senza indicare, al momento, eventuali dettagli sulla modalità di applicazione o sui soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della commissione Attività produttive, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e le civiche collegate hanno avanzato una proposta per l’adozione di un regolamento comunale dedicato alla vendita e all’impiego dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti. Un’iniziativa promossa da Enrico Sirica con l’obiettivo di coniugare la tutela del comparto agricolo con la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente. Sarno rappresenta da sempre una realtà fortemente legata alla propria vocazione agricola. Proprio per questo, la proposta punta a offrire regole chiare e strumenti adeguati per sostenere il lavoro degli agricoltori, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza per i cittadini e una gestione più attenta del territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nuove regole sui prodotti fitosanitari a Sarno: proposta di Sirica (FdI) nella commissione di Attività produttive

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