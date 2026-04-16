Nuova zona 30 in città Salis arriva nel quartiere | Gli incidenti stanno diminuendo andiamo avanti

Oggi a Sampierdarena, nel quartiere tra Villa Scassi e via Cantore, è stata inaugurata una nuova zona 30, dove la velocità dei veicoli è limitata a 30 chilometri orari. La sindaca è presente per supervisionare i lavori e ha dichiarato che gli incidenti sono diminuiti in questa area. La modifica alle regole stradali riguarda un'area urbana che già in passato aveva visto interventi per migliorare la sicurezza.

Oggi la sindaca Silvia Salis è arrivata a Sampierdarena per seguire i lavori della nuova zona 30, una delle aree urbane dove il limite di velocità per i mezzi viene ridotto a 30 chilometri orari, tra Villa Scassi e via Cantore. “Gli incidenti a Genova stanno diminuendo, ma il numero è ancora.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Conclusi i lavori in Zona Monti, il quartiere residenziale da ora diventa zona 30 Bologna, dopo la bocciatura della “Città 30” arriva la “Zona 20”Nonostante le polemiche, i ricorsi e le direttive ministeriali che hanno frenato la generalizzazione del limite dei 30 km/h, il Comune di Bologna... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Città 30 trasforma anche via Murri: come diventerà e quando partono i lavori; Città 30, in via Murri nuove luci, attraversamenti pedonali, alberi. Tutta la ciclabile sarà rossa; Genova, in arrivo nuove Zone 30 entro il 2026; Roma, Ztl Centro Storico: Zona 30 e posti di blocco, 10 patenti ritirate. I numeri. Sestri Ponente, la nuova Zona 30 e strisce high-tech in piazza BaraccaÈ partita da pochi giorni a Sestri Ponente la nuova Zona 30, nel cuore pulsante del quartiere, tra largo Fausto Coppi, via Ciro Menotti e piazza Baracca. Un intervento atteso e strategico, pensato per ... telenord.it Garbatella, via libera alla nuova Zona 30: il limite di velocità intorno a quattro scuole di via Padre SemeriaCi sono quattro scuole dentro quel quadrato e ci sono le statistiche che mostrano un’impennata di incidenti in corrispondenza dell’incrocio Colombo-Semeria. Ecco perché l’ottava amministrazione ... ilmessaggero.it La sindaca Silvia Salis a Sampierdarena per seguire i lavori della nuova Zona 30 tra Villa Scassi e via Cantore “La sicurezza stradale è un tema a cui questa giunta tiene molto. Gli incidenti a Genova stanno diminuendo, ma il numero resta ancora troppo alt - facebook.com facebook