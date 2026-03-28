A Bologna, dopo la bocciatura della proposta di limitare a 30 kmh tutte le strade, il Comune introduce le “Zone 20” come nuova misura di regolamentazione della circolazione. La decisione segue un progetto finanziato dall’Unione Europea e si inserisce in un quadro di interventi per modificare le modalità di spostamento in ambito urbano. La scelta avviene nonostante le opposizioni e i ricorsi presentati.

Nonostante le polemiche, i ricorsi e le direttive ministeriali che hanno frenato la generalizzazione del limite dei 30 kmh, il Comune di Bologna rilancia: la nuova frontiera della mobilità urbana si abbassa ulteriormente: arrivano le “ Zone 20 ”, parte di un progetto europeo. Chi guida sa benissimo che si tratta di un limite talmente basso da risultare quasi impossibile da mantenere, che costringe l’auto a viaggiare a viaggiare con i giri del motore bassissimi, che aumentano inevitabilmente le emissioni. Infatti, il tema green portato avanti e sposato dalla sinistra si scontra inevitabilmente con la fisica e con la termodinamica: i motori della maggior parte delle auto, infatti, non sono strutturati per viaggiare a quelle velocità e a marce basse perdono, inevitabilmente, di efficienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bologna, dopo la bocciatura della “Città 30” arriva la “Zona 20”

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