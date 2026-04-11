La Suzuki ha presentato la nuova eVitara, il suo primo SUV completamente elettrico destinato al mercato globale. Questa vettura rappresenta un passo importante per il marchio giapponese, che amplia così la propria offerta nel segmento dei veicoli a zero emissioni. La eVitara si inserisce in un mercato in rapida espansione, dove si scontrerà con altri modelli elettrici prodotti da aziende concorrenti.

La Suzuki eVitara segna un punto di svolta strategico per il produttore giapponese, introducendo sul mercato globale la prima vettura interamente elettrica del marchio. Il modello, che si posiziona nel segmento dei B-SUV con una lunghezza di 4,27 metri, non punta a sostituire la versione ibrida della Vitara, ma rappresenta un’evoluzione tecnologica distinta, sviluppata su una nuova piattaforma dedicata denominata HEARTECT-e. Il debutto di questo veicolo riflette una filosofia aziendale che predilige l’evoluzione graduale rispetto ai cambiamenti radicali, specialmente considerando che nei mercati chiave come il Giappone le quote di mercato delle auto a batteria sono attualmente inferiori al 2%, mentre in India la diffusione dell’elettrico è ancora ai primi stadi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Suzuki eVitara: il SUV elettrico che sfida il mercato con BYD

eVitara, l’esordio di Suzuki nel 100% elettrico. Il suv con due anime, urbana e da fuoristradaE Vitara, che accosta la classica versione ibrida del modello, è un passo fondamentale nella strategia globale di Suzuki verso la neutralità...

Byd ATTO 3 EVO, il SUV elettrico si aggiorna: nuova piattaforma, doppia trazione e ricarica a 800 VoltBYD inquadra ATTO 3 EVO come un’evoluzione vera del proprio SUV elettrico dal taglio sportivo, nata con un traguardo dichiarato: rendere il modello...

Temi più discussi: Suzuki eVitara, abbiamo provato il nuovo suv elettrico con la trazione integrale. Ecco com’è andata.; Come va il nuovo SUV Suzuki a trazione integrale; Suzuki: al debutto la eVitara: è la nuova elettrica (ma la classica ibrida non va in pensione); FOTO Suzuki e Vitara, carrozzeria, abitacolo e interni, FOTOGALLERY.

FOTO Suzuki e Vitara, carrozzeria, abitacolo e interni, FOTOGALLERYFoto della nuova Suzuki Vitara elettrica. Nuova carrozzeria, nuovi interni, nuovo abitacolo, nuovi sedili, tutta nuova la eVitara! newsauto.it

Suzuki eVitara: la prima elettrica del marchio giapponese - VideoLa Suzuki eVitara è la prima 100% elettrica della casa giapponese: con 184 CV di potenza è la più performante della gamma Vitara e con la trazione integrale Allgrip-e sfrutta due motori indipendenti p ... hdmotori.it

La svolta elettrica di Suzuki Italia entra nel mondo dei veri 4×4. Con la nuova e Vitara, il marchio giapponese porta l’elettrificazione anche nel segmento dei SUV a trazione integrale, mantenendo un DNA votato alla versatilità. Linee moderne, proporzioni robu - facebook.com facebook