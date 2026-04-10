eVitara l’esordio di Suzuki nel 100% elettrico Il suv con due anime urbana e da fuoristrada

Suzuki ha presentato eVitara, il suo primo veicolo completamente elettrico. Si tratta di un suv compatto con trazione 4x4, progettato per affrontare sia il contesto urbano che il fuoristrada. L'auto rappresenta il debutto della casa giapponese nel segmento delle motorizzazioni a zero emissioni. La vettura combina caratteristiche di praticità e capacità off-road, puntando a un pubblico interessato a soluzioni sostenibili.

E Vitara, che accosta la classica versione ibrida del modello, è un passo fondamentale nella strategia globale di Suzuki verso la neutralità carbonica La prima elettrica non si scorda mai. Suzuki debutta nella motorizzazione 100% green con eVitara, il suv compatto 4x4 pronto ad ogni avventura. Anche quelle d’alta quota che nel test drive ci ha portato dai 1500 metri di Sauze d’Oulx fino ai 2000 metri del Sestriere, attraversando strade bianche e il Grande Bosco di Salbertrand tra tratti innevati, affossamenti e piccoli guadi, poi su verso le piste innevate sotto un sole estivo mostrando complessivamente grande agilità e autentiche capacità fuoristradistiche soprattutto in modalità di guida Trail, anche sse si trova perfettamente a suo agio anche sui percorsi cittadini e autostradali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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