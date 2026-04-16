In un clima di incertezza politica, Giuseppe Conte sembra aver preso decisioni che hanno alimentato tensioni all’interno del campo largo. Le sue mosse sono percepite come anticipazioni di una strategia già avviata, generando discussioni tra gli alleati. La situazione si è fatta complessa, con alcune fonti che parlano di scontri interni e di una dinamica che potrebbe influenzare gli sviluppi futuri.

Giuseppe Conte si muove come se la partita fosse già iniziata. O forse, più precisamente, come se fosse già avanti. Nelle ultime settimane il leader del Movimento 5 Stelle ha alzato il livello dello scontro politico, soprattutto contro Giorgia Meloni, scegliendo una linea netta e senza sfumature anche nei momenti in cui altri protagonisti dell’opposizione hanno preferito toni più istituzionali. Una strategia che non è casuale: l’obiettivo è arrivare alle eventuali primarie del campo largo in posizione di vantaggio, accreditandosi come il vero punto di riferimento dell’alternativa alla destra. Ma è proprio qui che si apre il primo nodo. Perché mentre Conte accelera, il resto dell’opposizione non sembra seguirlo con la stessa convinzione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Nuova primavera”. Ma Conte “ha fatto male i conti”. Caos nel campo largo, il retroscena

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