Un esponente della sinistra ha commentato positivamente la decisione della premier di recarsi nel Golfo, affermando che ha fatto bene. Questa presa di posizione si distingue dal coro di critiche proveniente dalle opposizioni, che si sono opposte alla missione. La discussione sulla visita della leader del governo nel Golfo continua a suscitare reazioni diverse tra i vari schieramenti politici.

C’è una sinistra che non condivide il coro di critiche partito dalle opposizioni contro la missione di Giorgia Meloni nel Golfo. Una sinistra che è contraria al governo di centrodestra e che, certo, non voterà per nessun partito del centrodestra alle prossime elezioni politiche. Ma che dice una cosa semplice: su alcuni temi dovrebbe prevalere, rispetto alle ragioni di parte, l’interesse nazionale. A dar voce a questa minoranza è stato Franco Bassanini, parlamentare del Pci, del Pds, dei Ds, infine del Pd, oltre che ministro e sottosegretario in vari governi di centrosinistra. «Che senso hanno le critiche dell’opposizione alla missione nel Golfo di Giorgia Meloni?», ha scritto l’altro giorno su X. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bassanini rompe il campo largo: "Meloni nel Golfo? Ha fatto bene"

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